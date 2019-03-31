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فاروق جويدة: الثقافة تحتاج كامل الوزير.. ولم أدخل معرض الكتاب منذ 15 عاما

الأحد، 31 مارس 2019 12:28 ص
فاروق جويدة: الثقافة تحتاج كامل الوزير.. ولم أدخل معرض الكتاب منذ 15 عاما فاروق جويدة
كتب محسن البديوى
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قال الكاتب والشاعر الكبير فاروق جويدة، إن هناك تراجع وتهميش  فى المناخ والجانب الثقافى فى مصر،  والشباب المصرى لم يعد متعطشًا للشعر كما كان فى السابق، مشيرًا إلى أنه لم يدخل معرض الكتاب منذ 15 عامًا، ويجرى الآن أمسية واحدة فقط فى الأوبرا المصرية كل عام .

وأضاف "جويدة" خلال حواره ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أنه مؤمن بالإنجازات التى تشهدها البلاد على المستوى الاقتصادى والأمنى، لكن هناك غياب فى "عقل مصر" ودروها التنويرى، مطالبًا الدولة بضرورة الاهتمام بالثقافة المصرية داخل فى ظل الانقسامات والغياب.

وأوضح أن الدور المصرى يتراجع ثقافيًا رغم الإنجازات فى الأدوار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا : "الثقافة عاوزة وزير مثل كامل الوزير فى النقل".

وذكر أن المثقفين أصيبوا بحالة من الانقسام بعد ثورة 25 يناير، وشعروا بخيبة أمل بعدما ضحك الإخوان عليهم وخدعوهم

 

 

 


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