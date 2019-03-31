غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 12درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد للقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.