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عريس وعروسة بمدرسة بشبرا الخيمة.. وتعليم القليوبية: عرض أزياء للطالبات..صور

الأحد، 31 مارس 2019 04:00 م
عريس وعروسة بمدرسة بشبرا الخيمة.. وتعليم القليوبية: عرض أزياء للطالبات..صور جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة
القليوبية إبراهيم سالم
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورا لعرض أزياء داخل مدرسة شبرا الخيمة الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وهو ما أثار حفيظتهم بشأن ارتداء إحدى الفتيات بدلة زواج وأخرى فستان زفاف وأخريات لمجموعة من الفساتين.
 
 
تواصل "اليوم السابع"، مع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الذى أكد أن عرض الأزياء الخاص بمدرسة شبرا الخيمة الثانوية الصناعية بنات، تم تحت إشراف ومتابعة إدارة المدرسة، حيث كانت فقرة ضمن فقرات عروض ختام الأنشطة الرياضية بالإدارة، ولا يوجد به أى شئ خارج.
 
 
وأكد وكيل الوزارة، أن هذه الملابس من تصميم وصناعة طالبات المدرسة وقاموا بعرض المنتجات الخاصة بهم تحت إشراف المدرسة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الوزارة بما تم نتيجة لما تم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعى.
 
جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (1)
جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (1)

جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (1)
جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (1)

جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (2)
جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (2)

جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (3)
جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (3)

جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (4)
جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (4)

جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (5)
جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (5)

جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (6)
جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (6)

جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (7)
جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (7)

جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (8)
جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (8)

جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (9)
جانب من عرض الازياء الخاص بالمدرسة (9)
 

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