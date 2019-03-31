عاطل يقتل شابا لخلافات بينهما فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

أقدم عاطل على قتل شاب بعد أن طعنه بسلاح أبيض بالصدر بسبب خلافات بينهما بكفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بوصول شاب يدعى "أحمد عودة"، إلى مستشفى كفر الزيات العام مصابا بجرح نافذ بالصدر ووفاته.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، نشوب مشاجره بين المجنى عليه وعاطل بسبب خلافات سابقة بينهما، قام على أثرها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض بالصدر أدى لوفاته فى الحال، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وتم إحالته للنيابة للتحقيق.