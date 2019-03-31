طلاب أولى ثانوى: منصة الامتحان الإلكترونى تعمل دون مشكلات وأسئلة الرياضيات صعبة

كتب ـ محمود طه حسين

أكد طلاب الصف الأول الثانوى العام، أن منصة الامتحانات الإلكترونى تعمل دون مشكلات، وأنهم دخلوا على السيستم لأداء اختبار مادة الرياضيات صباح اليوم.

وشدد الطلاب على أن السيستم من الناحية التقنية والتكنولوجية يعمل دون توقف، وسمح النظام الإلكترونى لهم بالدخول على منصة الامتحان فى وقت قصير وبدأوا فى الإجابة على الأسئلة فى مادة الرياضيات.

ولفت طلاب الصف الأول الثانوى إلى أن هناك صعوبة بعض الشىء فى مستوى الأسئلة، حيث أكد الطالب على الشريف أحد الطلاب الفائقين، بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، أن الأسئلة بها جزئيات صعبة وجارى الانتهاء من الإجابة عنها، موضحا أن سيتسم الامتحان يعمل دون مشكلات.

وكانت امتحانات الصف الأول الثانوى الإلكترونية، انطلقت 24 مارس الجارى وتنتهى الخميس المقبل 4 أبريل المقبل، حيث يؤدى قرابة 650 ألف طالب الامتحان الإلكترونى كأول اختبار فى التجربة الإلكترونية على التابلت.