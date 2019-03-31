طفلة تصاب بالعمى بسبب إهمال طبى فى قنا.. تعرف على قصتها

قنا - وائل محمد

تسبب الإهمال الطبى بأحد المستشفيات الخاصة فى قنا، إلى فقدان طفلة لبصرها، نتيجة زيادة جرعة الأكسجين، أثناء وضعها فى الحضانة دون إجراء فحص للطفلة خلال فترة تواجدها، ولم تجد الأم غير القضاء لأخذ حق نجلتها التى فقدت بصرها بمبلغ 33 ألف جنيه حصيلة ما تم دفعه للمستشفى الخاصة مقابل تواجدها بالحضانة.

"اليوم السابع" تحدث مع الأم التى حكت تفاصيل الواقعة ويكابدها الحزن على فقدان ابنتها لبصرها، والتى أصيبت بالعمى نتيجة الإهمال الطبى بأحد المستشفيات الخاصة، قائلة: "حسبى الله ونعم الوكيل، كنت حامل فى توأم وأثناء الحمل كنت أتابع مع الأطباء بانتظام وصولاً إلى الشهر الخامس وفجأة تعرضت إلى نزيف وتوجهت لعدة أطباء متخصصين نساء وتوليد أجمعوا بأن لا مشكلة فى الحمل والجنين بصحة جيدة بعد عمل سونار".

وأضافت: "النزيف لم يتوقف خلال شهر وكنت أقوم بأخذ علاج ومثبتات، لكن لم يحدث إيقاف للنزيف حتى تعرضت إلى طلق مبكر وكل الأطباء رفضوا قبول حالتى وأغلبهم نصحونى بالتوجه إلى مستشفى بالأقصر قعدت أسبوع وشفت العذاب بكل أنواعه، ورفضت إدارة المستشفى إجراء عملية قيصرية وأخبرنى الطبيب بأن النزيف الذى يحدث والآلام التى أشعر بها نتيجة ضغط الجنين على المثانة ونصحونى بالتوجه إلى طبيب مسالك بولية".

وتابعت الأم: "ذهبت إلى طبيب مسالك بولية وأجرى عملية تنظيف مثانة من غير بنج وأنا بموت حرفيا فى نفس اليوم تعبت جدا وصلت لدرجة الموت وفى النهاية ذهبت إلى مستشفى خاص بقنا والحمد لله وضعت الأطفال ودخلوا حضانة الولد بعد 15 يوما توفى والبنت فضلت عندهم لمدة 12 يوما وصرفت 33 ألف جنيه لأنها خاصة غير الولادة، بعدها شالوا الأكسيجين منها وتم نقلها لمستشفى قنا العام فضلت شهر عندهم علشان الوزن وخرجت من المستشفى، وحمدت ربنا وبعد مرور شهرين اكتشفت بأن بنتى مش بتشوف ونظراتها غريبة، وكمان بتمشى ورا الصوت.

وأضافت الأم: "أخذتها لدكتور وأخبرنى بأنها فقدت بصرها نتيجة مشكلة فى الحضانة، شعرت وقتها بغليان من الكارثة التى وقعت علينا سافرت إلى القاهرة أكثر من مرة وعرضتها على أكبر أطباء عيون، وكلهم أجمعوا بأن الطفلة حصل لها انفصال تام للشبكية مع وجود نزيف والبنت أصيبت بالعمى، ولن تبصر مرة أخرى، وملهاش علاج ولا عملية وستكمل باقى حياتها هكذا، لأن زيادة الأكسجين أثر عليها، وكان لازم المستشفى الخاصة يقوموا بإجراء فحص داخل الحضانة أول لما تخرج".



واختتمت الأم حديثها: "جميع الأطباء الذين ترددت عليهم أكدوا بأن الفحص لازم يجرى للطفل أثناء دخوله الحضانة، وعقب خروجه منها وللأسف المستسفى تسببت فى فقد نجلتى لنظرها نتيجة أطباء صغار موجودين دون خبرة ذنب بنتى فى رقبة مين، مين يجيب لى حقها أنا بحمل كل اللى كانوا السبب من وقت الحمل المسئولية، وبقول حسبى الله ونعم الوكيل، وأنا عندى يقين فى الله حق بنتى مش هيضيع وأنا حررت محضر وفى انتظار رأى الطبيب الشرعى بعد الكشف عليها.

قال الدكتور أيمن خضارى وكيل وزاره الصحة بقنا، إن المديرية تحقق فى كافة وقائع الإهمال التى تصل لقسم الشكاوى بعد تقديم أسرة المريض بصفة عامة، خاصة إننا نقوم بأجراء عمليات كشف دورية على المستشفيات والعيادات الخاصة عن طريق إدارة العلاج الحر عن مدى جاهزيتها واستعداداتها الطبية.

وأضاف وكيل وزاره الصحة إن المديرية تقوم بإجراء عمليات مراقبة لكافه العيادات والمستشفيات الخاصة بصفه دورية، ومدى جاهزيتها واستعداداتها الطبية من وجود أجهزة طبية وأطباء فى كافة التخصصات لاستقبال المرضى وإجراء العمليات الخاصة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، إن المديرية لم تتلقى أى شكوى خاصة بوقوع إصابة طفله بالعمى نتيجة إهمال طبى بأحد المستشفيات الخاصة أثناء تواجدها فى الحضانة وعلى والدة الطفله أن تتقدم بشكوى إلى المديريه لإتخاذ الإجراءات فيها واتخاذ الإجراءات خلال الواقعة.