ضبط 26 قطعة سلاح و126 طلقة وحشيش فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية، بالاشتراك مع الأمن العام، استهدفت حائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها، وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدائرة المديرية.

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط بندقية آلية و5 بنادق خرطوش طبنجة براوننج "10" طلقات من ذات العيار و11 فرد روسى محلى و"18" طلقة من ذات العيار، و5 فرد خرطوش، و3 أسلحة بيضاء، و98 طلقة عيار 9 مم، بإجمالى 26 قطعة سلاح و126 طلقة متنوعة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط طربة من مادة الحشيش المخدر، و"40" قطعه من مادة الحشيش المخدر وزنت حوالى 250 جرام "5" جرام من مخدر الشابو ومبلغ 250 جنيهاً وهاتف محمول، وميزان حساس وسلاح أبيض "سكين" حيازة "خالد ح ف س" 22 سنة عامل ومقيم - مركز البلينا، بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كما تم ضبط "30" قرص تامول المخدر ومبلغ 110 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم "ناصر اا" 43 سنة عامل ومقيم مركز جرجا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.