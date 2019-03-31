ضبط عاطل انتحل صفة موظف للنصب على المواطنين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

القى ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية ، القبض على عاطل بتهمة النصب والاحتيال ، على عامل بمحل ملابس والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توظيفه فى هيئة قناة السويس .

تلقى اللواء عاطف مهران ، مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى ، مدير مباحث الإسماعيلية بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة من " ايمن .م. ر " 27 عام عامل بمحل ملابس مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية ، بتضرره من " اسامة. خ.أ " 38 عام حاصل على دبلوم صنايع مقيم دائرة مركز الاسماعيلية لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بعد ايهامه على غير الحقيقة بأنه موظف بهيئة قناة السويس ، وأنه قادر إنهاء إجراءات التعيين دون الوفاء بالتزامه قبله ، وبإجراء التحريات تبين صدق ماجاء فى بلاغ الشاكى وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على المتهم تم التحفظ على المتهم وتحر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.