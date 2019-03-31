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"صيدلة النهضة" تفوز بجائزة أحسن بوستر فى مؤتمر الأبحاث الطلابية SRS 2019

الأحد، 31 مارس 2019 01:42 م
"صيدلة النهضة" تفوز بجائزة أحسن بوستر فى مؤتمر الأبحاث الطلابية SRS 2019 الطالب تغیان عصام تغيان الطالب بكلية الصيدلة جامعة النهضة
وائل ربيعى
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تقدم المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء بجامعة النهضة، والدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالتهنئة للطالب تغیان عصام تغيان الطالب بكلية الصيدلة بالجامعة، لفوزه بجائزة أحسن بوستر فى مؤتمر الأبحاث الطلابية 2019 SRS .

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن المؤتمر عقد يوم السبت 30 مارس الجارى، بكلية الصيدلة - جامعة أسيوط وشارك فيه الطلاب بأبحاثهم المختلفة من مختلف كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة دلال أبو العلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه سيتم وضع اسم الطالب فى لوحة الشرف مع غيره من الطلاب المتميزين، تقديرًا من الجامعة لمجهودات الطلاب فى تقديم صورة مشرفة عن الجامعة، على أن يتم تكريمهم والاحتفال بهم فى حفل ختام الأنشطة الطلابية.

 


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