صور.. محافظ مطروح يكرم مسعف وسائق سلما 195 ألف جنيه تخص مصاب في حادث

مطروح – حسن مشالي

كرم اللواء اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأحد، مسعف وسائق، لأمانتهم وتسليم مبلغ مالي كبير وتسليمه مع بعض المتعلقات الأخرى، عثرا عليها أثناء نقلهما لمصاب في حادث.

وأستقبل محافظ مطروح، المسعف كمال منصور والسائق موسي الشناوي، لتكريمهما نظرا لأمانتهما الوظيفية، وحفاظهما علي ممتلكات المواطنين، وذلك بعد عثورهما علي مبلغ 195 ألف جنيه، وبعض من المتعلقات الثمينة و أجهزه المحمول، وقاما بتسليمها لقسم شرطة مطروح، بعد عمل اللازم وتسليم الممتلكات لأصحابها.

وحرص المحافظ، بعد علمه بالواقعة، على تكريم النماذج المشرفة، فى حضور الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح، واتحاد طلاب جامعة مطروح، كنموذج مشرف تفخر به مطروح، ويقتدى به الشباب فى الأمانة والاجتهاد فى العمل.

ووجه الشكر لرجلي هيئة الإسعاف، وتسليمهما شهادات تقدير لما قدموه من عمل إنساني، وحفاظهما علي سلامه المواطنين وممتلكاتهم.