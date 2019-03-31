صور.. محافظ مطروح يتفقد مستشفيات الصدر والعامة والحميات ويقرر تطويرها

تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الأحد، مستشفى مطروح العام ومستشفى الصدر ومستشفى الحميات، للوقوف على مطالب واحتياجات تطويرها، فى إطار المتابعة المستمرة لتطوير منظومة الصحة بالمحافظة بما يساهم فى تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

ورافق المحافظ، المهندس تامر سعيد السكرتير العام والدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة، وتفقدوا الأقسام المختلفة بالمستشفيات وحصر احتياجاتها من الأجهزة الطبية والمعدات، والتوجيه بمراجعة توصيلات الكهرباء بما يتناسب مع الأحمال الجديدة للأجهزة، وتوفير التكييفات اللازمة، خاصة فى غرف العمليات والكشف، وتركيب أجهزة نداء مركزى لتيسير دخول المرضى بقسم العيادات الخارجية بمستشفى مطروح العام.

ووافق المحافظ على تلبية، جميع المطالب الخاصة برفع كفاءة المستشفيات، والموافقة على شراء 10 أجهزة غسيل كلوى جديدة لمستشفى مطروح العام.

ووجه المحافظ، للمهندس أحمد على وكيل وزارة الإسكان المشرف على أعمال تطوير المستشفيات، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتركيب الأجهزة والمعدات ومراجعة أعمال الدهانات وتركيب التكييفات والإنارة بلمبات الليد الموفرة، والنظام الإليكترونى للنداء الآلى وتركيب ستائر وأسلاك على النوافذ الزجاجية.

كما وجه محافظ مطروح، لوكيل وزارة الصحة بالمتابعة الدورية لأعمال التطوير وما يلزمها من رأى فنى خاص بتركيب الأجهزة والمعدات، مع التأكيد على أهمية العنصر البشرى من الأطباء والتمريض، فى تطوير منظومة الصحة وتقديم خدمات طبية لائقة بأهالى مطروح وزائريها، مع استعداه لتقديم كافة الدعم لذلك.