صور.. محافظ مطروح: تطوير المستشفى العام بتمويل ذاتى 30 مليون جنيه

مطروح – حسن مشالي

أعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، البدء فى تطوير ورفع كفاءة المستشفى العام، بتكلفة 30 مليون جنيه، بتمويل ذاتى من المحافظة، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال قبل بداية موسم الصيف السياحى.

وأوضح محافظ مطروح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" خلال تفقده المستشفى للوقوف على الأعمال والتجهيزات المطلوبة، أن الأعمال المخطط تنفيذها لرفع كفاءة المستشفى العام، استعدادا لفصل الصيف ولخدمة أهالى مطروح، من بينها تطوير غرفة العمليات طبقاً للمواصفات العالمية، وقسم الحروق، وقسم الغسيل الكلوى، وتطوير مبنى العيادات الخارجية ليليق بتقديم خدمة متميزة لأبناء مطروح، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير وتوريد الأجهزة اللازمة، قبل بداية فصل الصيف لخدمة أبناء مطروح والمصطافين.

وكشف اللواء مجدى الغرابلى، أن ميزانية تطوير المستشفى المبدئية تقدر بنحو 30 مليون جنيه، بتمويل ذاتى من المحافظة.