صور .. محافظ جنوب سيناء يفتتح وحدة الرنين المغناطيسى بمستشفى طور سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

افتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم، وحدة الرنين المغناطيسى بمستشفى الطور العام الذى جرى تشغيلها لأول مرة بالمستشفى العام.

وأمر المحافظ بدعم 10 وحدات طبية بالوديان والتجمعات البدوية بالأجهزة والشنط الطبية، والاهتمام على المنطقة المحرومة من الخدمات الصحية بجميع الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة ،كما استمع المحافظ لوفد وحدة التشخيص عن بعد ووحدة التشخيص لديها شنطة طبية، وتضم مجموعة أجهزة سماعة نسبة الأكسجين وكاميرا متصلة مع السيستم كونفرنس.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة طور سيناء يرافقة اللواء نادر عشماوى السكرتير المساعد المحافظة واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظة

كما شهد محافظ جنوب سيناء، حفل ختام الأنشطة بالمدرسة اليابانية بمناسبة عيد الآم، وأعياد تحرير سيناء بمشاركة كورال المدرسة، وبحضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشاد المحافظ بنظام التدريب والدرسة لطلاب المدرسة.

وقدم طلاب وأطفال المدرسة فقرة رياضية وفنية بعنوان "شكرا يا امى، وعرض الكاراتية ، وعرض لطلاب فصل سنه أولى أغنية بعنوان "صباح الخير يا مولاتى" وفقرة شعرية للطالبة "جنى محمود فى الأم" وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن المدرسة اليابانية بطور سيناء ، هى نفس المنهج الذى يطبق فيها بنفس منظومة التعليم العام وقد قدم عقل درع التميز للواء خالد فوده على دعمه المستمر للعملية التعليمية ودرع المعلم.

وأكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أنه سعيد بنجاح مستوى المدرسة اليابانية بطور سيناء، وشاهدنا اليوم نجاح رائع وتم الإعلان عن مساهمة المحافظة بنسبة ٥٠٪ للعام الدراسى الجديد من المصروفات، وقدم الشكر للقائمين.

وقد افتتح فودة، منفذ بيع اللحوم وتفقد وأمر المحافظ بزيادة السلع والخضروات المجمدة، وافتتح معرض المنتجات اليدوية التى قامت به مديرية القوى العاملة بعد تدريب أهالى مدية طور سيناء.

وقد سلم محافظ جنوب سيناء، شهادات التخريج للمتدربات على الخياطة والتطريز والطبعة، بمديرية القوى العاملة.

واثنى المحافظ على المشغولات اليدوية وتشجيع المدربات، ووجة بعمل معرض دائما لبيع المنتجات، وذلك بتسيق مع رئيس مدينة طور سيناء وإدارة المشروع بالمحافظة، ومدير التضمان الاجتماعى بالمحافظة

محافظ جنوب سيناء اثناء افتتاح وحدة الرنين المغناطيسى

محافظ جنوب سيناء يفتح منفذ بيع اللحوم

طلاب المدرسة اليابانية اثناء العرض الرياضية والفنية

محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد معرض المنتجات اليدوية