صور.. محافظة القليوبية تواجه تبوير 141 ألف متر أراضى زراعية بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الجهات التنفيذية بمدينة الخانكة، بقيادة اللواء ياسر حفناوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، وحضور طلال ربيع نائب رئيس المدينة، والمهندس محمد عبد الرحمن مدير الإدارة الزراعية، حيث تم عمل حملة إزالات وحرث أراضى زراعية بعرب العيايدة بطريق مدخل عرب العيايدة، سرياقوس وطريق الشجرة بجوار المقابر.

وأكد نائب رئيس المدينة، أنه تم حرث حوالى 33 فدان بمساحة حوالى 140000 كان جارى تبويرهم، حيث تم إزالة الأشجار الموجودة بالموقع للتجهيز لتقسيمها وبيعها للمواطنين، وكذا تمت إزالة 6 حالات تعدى بالبناء بالطوب الابيض بمساحة 1000 ألف متر، وتمت الإزالة كليا لجميع الحالات، حيث تم الحرث والإزالة بلوادر وحدات عرب العيايدة والجبل الأصفر وأبو زعبل وسرياقوس ومحراث الإصلاح الزراعي، وذلك لاستهدف حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومى ويتم تغليظ عقوبة الغرامة فى القانون الحالى لردع ومحاسبة المخالفين والمتعديين على الرقعة الزراعية.

وأوضح نائب رئيس المدينة، أن القانون منح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية بالحبس والغرامة للمتعدي، حيث أنها امن قومى ولا يجب التعدى على الأراضى الزراعية، وتم احضار المتعدى وأخذ التعهدات بعدم التبوير أو البناء ويتم زراعتها فى أقرب وقت.

وشارك فى الحملة مجدى رشاد رئيس الوحدة بعرب العيايدة، وحسن الشورى رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل، وعبير فارس رئيسة الوحدة المحلية بالجبل الأصفر، ومجدى عفيفى ومصطفى الطوخى وحسنى صلاح ومحمد صابر وحسن عادل وبلال الجباس والقسم الفنى بوحدة عرب العيايدة .



محافظة القليوبية تواجه تبوير الاراضى الزراعية (1)



محافظة القليوبية تواجه تبوير الاراضى الزراعية (2)



محافظة القليوبية تواجه تبوير الاراضى الزراعية (4)



محافظة القليوبية تواجه تبوير الاراضى الزراعية (5)



محافظة القليوبية تواجه تبوير الاراضى الزراعية (6)