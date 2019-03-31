صور.. محافظات مصر تشارك فى مبادرة "ساعة الأرض"

كتب أحمد مرعى - محمود عجمي - جاكلين منير

شاركت عدد من المحافظات مساء أمس السبت، فى المبادرة العالمية "ساعة الأرض" حيث شهدت عدد من المناطق الأثرية والمنشآت الحكومية إطفاء الأنوار وذلك من أجل الحافظ على البيئة وترشيد الاستهلاك.

وفى هذا السياق شارك اللواء جمال نور الدين محافظ فى الاحتفال بإطفاء أنوار مبنى ديوان عام محافظة أسيوط وإشعال الشموع.

كما شاركت محافظة الأقصر، بإطفاء الأنوار بديوان عام المحافظة وعدد من المصالح الحكومية والمعالم الأثرية فى البر الشرقى والغربى لمدينة الأقصر.

فيما قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية إن المحافظة احتفلت بـفعالية "ساعة الأرض"، وذلك بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية.

وأوضح فى بيان له، إن ذلك جاء فى كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وغيرها من الأماكن غير الحيوية فى هذا التوقيت خاصة المستشفيات والجهات الأمنية.

وأكد المحافظ أن الهدف الرئيسى من احتفالية "ساعة الأرض" هو مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، وتعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات لحماية البيئة. لافتا إلى إنها دعوة للجميع للمشاركة بشكل آمن وسليم تماماً، كما أشار إلى أنه من المعتاد أن يطفئ أكثر من ٣٥٠ مكانا.

وتعد المبادرة أكبر حدث بيئى عالمى، وقد بدأت فى سيدنى باستراليا عام 2007، وكانت مصر من أوائل الدول العربية المشاركة منذ عام 2009 ليصبح احتفالا سنويا يتم خلاله التأكيد على دور المشاركة المجتمعية فى مواجهة مشكلات البيئة وخاصة آثار التغيرات المناخية، وأهمية ترشيد الاستهلاك فى مصادر الطاقة للحد من الانبعاثات المؤدية لظاهرة تغير المناخ.