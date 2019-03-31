صور.. رئيس البرازيل يبدأ زيارة لإسرائيل دون حسم قرار نقل السفارة

رويترز

بدأ رئيس البرازيل جاير بولسونارو زيارة إلى إسرائيل اليوم الأحد فيما لم يتخذ بعد قرارا بشأن الوفاء بوعده بنقل سفارة بلاده إلى القدس وهو تغيير فى سياسة البلاد يعارضه قادة سابقون فى الجيش فى حكومته.



الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو

وتأتى الزيارة التى تستمر 4 أيام قبل أسبوع من إجراء انتخابات فى إسرائيل تحتدم فيها المنافسة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنتمى لليمين ومرشح شعبوى ينتمى للوسط وفيما يواجه نتنياهو مزاعم فساد ينفيها جميعا.



بولسونارو فى حديث باسم مع زوجة نتنياهو

وقال بولسونارو بالعبرية خلال مراسم الترحيب به ونتنياهو إلى جواره فى مطار بن جوريون فى تل أبيب "أحب إسرائيل". وقال نتنياهو إنهما سيوقعان "العديد من الاتفاقات" بما يشمل اتفاقات أمنية وإن الرئيس البرازيلى سيزور الحائط الغربى "فى القدس.. عاصمتنا الأبدية".



بولسونارو ونتنياهو أثناء استعراض حرس الشرف

وقال مسؤول فى الحكومة البرازيلية لرويترز هذا الشهر إن الرئيس لم يتخذ قرارا بعد بشأن نقل السفارة لكن "يجب التصريح بشىء عن السفارة خلال الزيارة".وأضاف المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه أن من غير المرجح أن تشهد الزيارة إعلانا رسميا.



بولسونارو ونتنياهو وزوجته أثناء عزف السلام الوطنى للبرازيل

وخلال زيارة للبرازيل فى 1 يناير لحضور تنصيب الرئيس قال نتنياهو إن بولسونارو قال له إن نقل سفارة البرازيل فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس هى مسألة "تتعلق بالتوقيت وليس بالمبدأ".



بولسونارو يزور إسرائيل

لكن نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو، وهو جنرال متقاعد من الجيش، قال لرويترز في مقابلة فى فبراير إن نقل السفارة فكرة رديئة لأنه سيضر بصادرات البلاد لدول عربية بما يشمل مبيعات أطعمة حلال تقدر بنحو 5 مليارات دولار.



بولسونارو يلقى كلمة أثناء استقباله بمطار بن جوريون

كما عارض الفريق الاقتصادي للرئيس وجماعات ضغط تدافع عن مصالح أصحاب المزارع خطوة نقل السفارة.



نتنياهو استقبل بولسونارو بالمطار



نتنياهو على رأس مستقبلى الرئيس البرازيلى بالمطار



نتنياهو وبولسونارو فى مطار بن جوريون



نتنياهو وبولسونارو



نتنياهو وزوجته بانتظار الرئيس البرازيلى



نتنياهو يرحب بالرئيس البرازيلى