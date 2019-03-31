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صور.. بـ"الشموع".. محافظ أسيوط يشارك فى "ساعة الأرض" وإطفاء الأنوار

الأحد، 31 مارس 2019 12:15 ص
صور.. بـ"الشموع".. محافظ أسيوط يشارك فى "ساعة الأرض" وإطفاء الأنوار
أسيوط ـ محمود عجمي
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شارك اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، منذ قليل، فى احتفال فرع جهاز شئون البيئة بـ"ساعة الأرض" وإطفاء أنوار مبنى ديوان عام محافظة أسيوط وإشعال الشموع، وذلك للحافظ على البيئة وترشيد الاستهلاك.

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كما شاركت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع، فى الاحتفالية بإطفاء أنوار المبنى الإدارى لجامعة أسيوط وإشعال الشموع.

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وقال المهندس حسام صلاح عبدالعال، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة ساعة الأرض يتم الاحتفال بها بآخر سبت من شهر مارس من كل عام، ويأتى الحدث للتوعية بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية جادة للحد من التغيرات المناخية، والتى يمكن مواجهتها وتقليل آثارها من خلال توفير استهلاك الطاقة، بالاستغناء عن الأجهزة الكهربائية، والإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة.

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وأشار المهندس حسام صلاح، إلى قيام إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة بأسيوط، بتنظيم عدد من الفعاليات والندوات التوعوية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية، لحث الطلاب علي ترشيد الطاقة وتوعيتهم بظاهرة الاحتباس الحرارى والمشاركة بإطفاء الأنوار والأجهزة غير الضرورية لمدة ساعة مساء اليوم السبت من الساعة الثامنة والنصف مساء إلى الساعة التاسعة والنصف مساء، وكانت مدينَة سيدنى الأسترالية هى أول من بدأت بهذه الحملة فى 2007، وارتفع عدد المشاركين ليُصبِح أكثر من 7000 مدينة وقرية حول العالم.

 
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