صور.. "التعليم" تنظم التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربى

انطلقت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربى، اليوم الأحد، للعام الرابع على التوالى بالمركز الرئيسى لاتحاد طلاب المدارس بالعجوزة، والتى تستمرحتى 2 أبريل المقبل، بمشاركة 27 مديرية تعليمية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المسابقة تهدف إلى زيادة الوعى بأهمية القراءة لدى الطلاب فى العالم العربى، وتنمية مهارات التعلم الذاتى والتفكير التحليلى الناقد وتوسيع المدارك، وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وفصاحة، وتعزيز الوعى الثقافى لدى الطلاب منذ صغرهم، وتوسيع آفاق تفكيرهم.

وأضافت الدكتورة سمية صديق، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، أنه تم تسجيل 9 مليون و424 ألفا و374 طالبا على مستوى الجمهورية، حيث تمت التصفية الأولى على مستوى المدارس والإدارات التعليمية، وكذلك التصفية الثانية على مستوى المديريات التعليمية وأسفرت عن فوز 1188 طالب وطالبة بمعدل 44 طالب وطالبة من كل مديرية، وتُعقد بدءًا من اليوم التصفية النهائية على مستوى الجمهورية لـ 648 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية بمعدل 24 طالب وطالبة من كل مديرية، منوهة إلى أن فريق من المحكمين من دبى يقوم بعملية التحكيم.

وأوضحت سمية صديق، أن عدد طلاب المسابقة الماسية 8 طلاب من خمس محافظات، كما تتضمن المسابقة اختيار أفضل مدرسة لـ 20 مدرسة من 17 محافظة، واختيار أفضل مشرف لـ17 مشرف من 16 محافظة.

جدير بالذكر أن "تحدى القراءة العربي" هو أكبر مشروع عربى أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، لتشجيع القراءة لدى الطلاب فى العالم العربى، ويأخذ التحدى شكل منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها فى جوازات التحدى، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتى تُعقد فى دبى سنوياً فى شهر أكتوبر.