صور.. البابا فرنسيس يلتقى ممثلى الطوائف المسيحية فى المغرب

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

إلتقى بابا الفاتيكان فرنسيس مع ممثلى الطوائف المسيحية الأخرى بكاتدرائية القديس بطرس فى العاصمة المغربية الرباط.



اجتماع البابا فرنسيس مع ممثلى الطوائف المسيحية بالرباط

ويأتى اللقاء فى إطار الزيارة التى يقوم بها البابا فرنسيس إلى المغرب، والتى بدأها أمس السبت، حيث كان العاهل المغربى، الملك محمد السادس.



استقبال حافل بالبابا فرنسيس بكاتدرائية القديس بطرس

ودعا البابا فرنسيس إلى مجابهة "التعصب والأصولية" بـ"تضامن جميع المؤمنين"، مدافعا عن حرية الضمير والحرية الدينية، وذلك فى خطاب ألقاه، السبت، بساحة مسجد حسان بمدينة الرباط، ضمن زيارته إلى المغرب.



أطفال يحيطون بالبابا فرنسيس



البابا فرنسيس بكاتدرائية القديس بطرس بالرباط



البابا فرنسيس يصافح إحدى الراهبات



البابا فرنسيس يلقى كلمته



البابا فرنسيس



البابا يصافح أحد الحضور



البابا يطلع على أوراق مطروحة أمامه



بابا الفاتيكان أثناء لقاءه بممثلى الطوائف المسيحية



بابا الفاتيكان خلال كلمته



بابا الفاتيكان