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صور.. الآلاف فى نيكاراجوا يتظاهرون لرحيل الرئيس.. ويحتجزون أحد مؤيديه

الأحد، 31 مارس 2019 02:03 ص
صور.. الآلاف فى نيكاراجوا يتظاهرون لرحيل الرئيس.. ويحتجزون أحد مؤيديه أحداث نيكاراجوا
كتب : أحمد علوى
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خرج الآلاف من المتظاهرين فى نيكاراجوا للتنديد بسياسة الدولة ومطالبة الرئيس دانيال اورتيجا بالتنحى عن منصبه الذى استولى عليه منذ 2007.

و خلال التظاهرات سيطر المتظاهرون على رجل قالوا إنه من أتباع الرئيس، وشارك فى إطلاق النيران على تظاهرات الاحتجاجية فى ماناجوا.

وتعدى العشرات من الحشود على الرجل بالضرب المبرح ، انتقاما منه مقابل زملائهم الذين تمت إصابتهم أو اعتقالهم.

جدير بالذكر أن الأزمة السياسية فى البلد الفقير الواقع فى امريكا الوسطى وقع احتجاجاً على إصلاح نظام الضمان الاجتماعى، لكنّها سرعان ما تحوّلت حركة تطالب بتنحّى الرئيس المتّهم بممارسة الديكتاتورية، رغم تراجع حكومته عن مشروع إصلاح الضمان.

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جانب من التظاهرات
 
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جانب من التظاهرات
 
2019-03-30T222259Z_49008487_RC14D28C25A0_RTRMADP_3_NICARAGUA-PROTESTS
جانب من التظاهرات
 
2019-03-30T224650Z_67771048_RC1B706591A0_RTRMADP_3_NICARAGUA-PROTESTS
جانب من التظاهرات
 
2019-03-30T230708Z_447635495_RC13CF629940_RTRMADP_3_NICARAGUA-PROTESTS
جانب من التظاهرات
 
2019-03-30T230710Z_788448706_RC11A80A3060_RTRMADP_3_NICARAGUA-PROTESTS
2019-03-30T230722Z_1572707620_RC1F9DACFC50_RTRMADP_3_NICARAGUA-PROTESTS
التعدى على مؤيد لرئيس نيكاراجوا
 
2019-03-30T230922Z_1065411720_RC1304624F70_RTRMADP_3_NICARAGUA-PROTESTS
التعدى على مؤيد لرئيس نيكاراجوا
 
 

2019-03-30T230924Z_276525950_RC1B7398B610_RTRMADP_3_NICARAGUA-PROTESTS

التعدى على مؤيد لرئيس نيكاراجوا
 

 


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