صور.. استمرار موجة الطقس السيئ بالإسكندرية.. والمحافظة تشدد على وضع كود الشنايش

الاسكندرية جاكلين منير

واصلت موجة الطقس السيئ بمحافظة الإسكندرية، لليوم الثانى على التوالى، حيث شهدت المحافظة هطول الأمطار على مناطق متفرقة من المحافظة، فى حين إنخفضت شدة الرياح.

من جانبه، أكد اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، اليوم، على المسئولين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على ضرورة وضع كود لشنايش الأمطار، لتحديد موقعها لتسهيل الوصول إليها، فى حالة الاحتياج إلى صيانتها أو تطهيرها، كما أثنى على الجهد المبذول من قبل الشركة في التعامل أثناء النوة الحالية، وتمركز سيارات الصرف الصحي باماكن تجمع الأمطار، وذلك خلال الإجتماع الدوري الذي عقد بالديوان العام المحافظة، والذي كان بحضور اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، و اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحي بالاسكندريه، ورؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع، استعرضت شركة الصرف الصحي الأحياء المخدومة بالصرف الصحي، و عددها 9 احياء بالمحافظة، واجمالي أطوال الشبكات، والتي تبلغ 4200 بنطاق جميع احياء المدينة، وكذلك إجمالي عدد المطابق، والتي يبلغ عددها 120 ألف مطبق، و إجمالي عدد الشنايش والتي بلغت 31 ألف و 144 شنيشة.