صور.. إصابة 8 أشخاص فى اصطدام ميكروباص برصيف على صحراوى السويس

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أصيب 8 أشخاص بسبب اصطدام ميكروباص برصيف طريق السويس الصحراوى بالقرب من منطقة كوبرى جاردنيا اتجاه أسفل الدائري، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام القادم من مناطق مصر الجديدة اتجاه الرحاب، والقادم من طريق السويس اتجاه مصر الجديدة، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الحادث.

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وتم إخطار اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، وأمر بانتقال الخدمات مدعومة بالأوناش لرفع حطام الحادث و تنظيم حركة السيارات.