شعبة المعادن الثمينة: أسعار الذهب مستقرة وعيار 21 يسجل 630 جنيها

قال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم الأحد 31 مارس 2019 سجلت استقرارا ملحوظا، بعد ارتفاعها مساء السبت جنيه واحد فقط، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر 630 جنيها للجرام فى ظل الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
عيار 18: 540 جنيها
عيار 21: 630 جنيها
عيار 24: 719 جنيها
الجنيه الذهب: 5040 جنيها
الأوقية: 1296 دولارا.
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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
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