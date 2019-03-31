شعبة المعادن الثمينة: أسعار الذهب مستقرة وعيار 21 يسجل 630 جنيها

كتب إسلام سعيد

قال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم الأحد 31 مارس 2019 سجلت استقرارا ملحوظا، بعد ارتفاعها مساء السبت جنيه واحد فقط، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر 630 جنيها للجرام فى ظل الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.