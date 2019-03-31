video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 07:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة المعادن الثمينة: أسعار الذهب مستقرة وعيار 21 يسجل 630 جنيها

الأحد، 31 مارس 2019 07:00 ص
شعبة المعادن الثمينة: أسعار الذهب مستقرة وعيار 21 يسجل 630 جنيها ارشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
قال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم الأحد 31 مارس 2019 سجلت استقرارا ملحوظا، بعد ارتفاعها مساء السبت جنيه واحد فقط، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر 630 جنيها للجرام فى ظل الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.
 
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
 
عيار 18: 540 جنيها
 
عيار 21: 630 جنيها
 
عيار 24: 719 جنيها
 
الجنيه الذهب: 5040 جنيها
 
الأوقية: 1296 دولارا.
 
 
يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب اليوم السبت 30 - 3-2019 فى مصر

سعر الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب فى مصر

اخبار الاقتصاد

الذهب اليوم بالاسواق




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة