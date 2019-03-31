شعبة الآلات تحدث دليل المعدات المصرية وتعريف المصنعين بها كبديل عن المستورد

قال محمد المنشاوى رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه يجرى حاليا تحديث دليل الآلات والمعدات المصرية الذى أصدرته الغرفة ليضم احدث ما وصلت إليه الصناعة المصرية فى مجال صناعة ماكينات التصنيع على مختلف أنواعها.

وأوضح المنشاوى لـ”اليوم السابع”، أن الشعبة لديها دليل يتضمن انتاج نحو 500 مصنع مصرى للآلات والمعدات تم إعداده من قبل ويجرى تحديثه، وتعريف الصناعات المصرية المختلفة بوجود صناعة معدات وماكينات على مستوى عالى من الجودة، سعيا لتعميق التصنيع المحلى وإحلال المنتج المصرى محل المستورد ابتداء من الماكينة وحتى الساعة المصنعة بمختلف مكوناتها.

وأضاف المنشاوى أن الشعبة تجرى العديد من اللقاءات والاجتماعات بالغرف الصناعية المختلفة للتعريف بصناعة الآلات المصرية، لتكون بديلا عن الآلات المستوردة.

وتقدر حجم صناعة الآلات والمعدات فى مصر بنحو 25 مليار جنيه حسب تصريحات سابقة لـ”اليوم السابع”، ويصل حجم واردات الآلات والمعدات لنحو 10% سنويا من إجمالى الواردات القومية لمصر، وهو ما تسعى الغرفة لخفضه إلى نسبة 5% من الواردات خلال فترة الـ10 سنوات المقبلة، عبر تعريف المصنعين بصناعة الماكينات المصرية التى يمكن أن تكون بديلا جيدا عن الماكينات المستوردة.