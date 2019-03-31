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شاهد.. عنف المتطرفين المؤيدين للاستقلال ضد مظاهرات "وحدة اسبانيا"

الأحد، 31 مارس 2019 11:56 ص
شاهد.. عنف المتطرفين المؤيدين للاستقلال ضد مظاهرات "وحدة اسبانيا" مظاهرات كتالونيا
كتبت فاطمة شوقى
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نشرت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية تسجيل فيديو للعنف الذى اتبعه المؤيدون لاستقلال إقليم كتالونيا ضد المظاهرات التى خرجت أمس السبت بقيادة حزب "فوكس" اليمينى المتطرف للمطالبة بوحدة إسبانيا، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص وإيقاف 7 آخرون.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن حوالى 3000 شخص تجمعوا فى برشلونة فى شارع ماريا كريستينا، حيث حاول المئات من المتطرفين المؤيدين للاستقلال مقاطعة المظاهرات، مما تسبب فى حوادث مختلفة فى المنطقة المجاورة.
 
وكانت المظاهرات تحمل شعار "كتالونيا لأسبانيا" وتردد صيحات "تحيا إسبانيا"، و"أنت لست وحدك".
 
وجاءت أعمال العنف وسط تصاعد التوتر قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، وفى وقت تتواصل محاكمة 12 قياديا كتالونيا لدورهم فى محاولة الاستقلال الفاشلة فى عام 2017.
 
وقال رئيس حزب فوكس، سانتياجو أباسكال "الدفاع حتى الرمق الأخير عن إسبانيا موحدة"، وفى كلمته للمتظاهرين قال إن "إسبانيا لن تستسلم أمام محاولة تدميرها".
 
وحقق حزب فوكس اختراقًا على الساحة السياسية بفوزه بعدد من مقاعد الجمعية الإقليمية فى منطقة الأندلس فى ديسمبر الماضى، ويتوقع أن يفوز الحزب بمقاعد نيابية فى الانتخابات التشريعية المقبلة فى 28 أبريل المقبل.
 
وخلال خطابه، حمل أباسكال مسؤولية ما حدث مباشرة لرئيس بلدية برشلونة، أدا كولاو، عن "مغادرتهم فى الشارع تحت رحمة إرهابيين .
 
 

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فوكس

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