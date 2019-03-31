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سقوط عامل يقلد المطبوعات والعلامات التجارية فى باب الشعرية

الأحد، 31 مارس 2019 12:36 م
سقوط عامل يقلد المطبوعات والعلامات التجارية فى باب الشعرية متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط عامل بمطبعة بمنطقة باب الشعرية لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بدون تصريح، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "عامل بورشة طباعة" كائنة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية "بدون تصريح" وعثر بالمطبعة على 650 من المطبوعات خاصة بمنتجات متنوعة "غذائية- غير غذائية".

وبمواجهته أقر بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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