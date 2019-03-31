سقوط صاروخين فى مناطق مفتوحة فى غلاف غزة أطلقا من القطاع

غزة /أ ش أ/

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم /السبت/ إطلاق صاروخين من قطاع غزة صوب المجلس الإقليمى "أشكول" فى الغلاف.

وقالت القناة 13 العبرية "على ما يبدو أن صاروخين سقطا فى مناطق مفتوحة فى المجلس الإقليمى أشكول". وذلك فى أعقاب دوى صفارات الإنذار فى غلاف غزة.

واستشهد أربعة فلسطينيين وأصيب 316، اليوم، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلى، على المواطنين المشاركين فى مليونية الأرض والعودة شرق قطاع غزة ، بمناسبة ذكرى يوم الأرض ومسيرات العودة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الاحتلال الإسرائيلى أن يفتح غدا معبرى كرم أبو سالم وبيت حانون فى قطاع غزة، بالإضافة إلى معاودة فتح المياه للصيادين، بعد التزام الفصائل الفلسطينية بالتفاهمات خلال "مليونية الأرض والعودة"، رغم استشهاد 4 شبان، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وكان جيمى ماكجولدريك نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف، قد زار اليوم، نقطة طبية فى مسيرات العودة شرق قطاع غزة، وكذلك مستشفيين فى القطاع، وأكد أن إنقاذ الأرواح هو الأولوية الآن، داعيا الجميع إلى التصرف وفقا لذلك.

وفى سياق متصل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه "خلال جلسة أمنية تقييمية ترأسها رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الجنرال أفيف كوخافى تقرر فى هذه المرحلة الإبقاء على حالة الاستنفار واستمرار بقاء القوات المعززة فى محيط قطاع غزة".

وكان المتحدث باسم لجان المقاومة فى فلسطين محمد البريم "أبو مجاهد" قد قال - مساء اليوم - إن الاحتلال الإسرائيلى لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، تحديدا فى جزئية عدم إطلاقه النار على المتظاهرين.

وقال أبو مجاهد - فى تصريحات متلفزة - إنه باستمرار الاحتلال بهذه السياسة، فسيكون هناك طريقة للردع والرد على جرائمه بحق الشعب الفلسطينى.

بدوره، قال محمد الهندى عضو المكتب السياسى لحركة الجهاد الإسلامى، إن حركته تعمل حاليا على تقييم الوضع لما حصل اليوم فى قطاع غزة، خاصة مع سقوط شهداء. وأضاف الهندى "نعلم ان اسرائيل لا تلتزم بتعهداتها لكنها قالت انها ستخفف العنف على مسيرات العودة".