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سعر الدولار اليوم الأحد 31-3-2019

الأحد، 31 مارس 2019 09:39 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 31-3-2019 الدولار - صورة أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجل سعر الدولار اليوم الأحد 31-3-2019، استقرار على مستوى كل البنوك العاملة فى مصر، واستقر سعر الدولار وسجل ثباتا فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى. 

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.25 جنيه للشراء

17.39 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.26  جنيه للشراء

17.36  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع


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