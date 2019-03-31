سامح شكرى يعلق على هروب تميم من القمة.. ويؤكد: السيسي يدعم التعاون

كتب محسن البديوى

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حريص دائما على التعاون العربى والمشاركة فى كل الفعاليات العربية لطرح رؤية مصر إزاء القضايا والتواصل مع الزعماء العرب، وهو يؤكد على ضرورة التضامن العربى المشترك وإيجاد الخيرمن خلال التعاون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن هناك قرارات تشير لعدم جواز وجود القوات التركية فى العراق، كما هناك رفض للتدخلات الإيرانية فى الشئون العربية، وكان طبيعيًا أن تتناول القمة مثل هذه الملفات، ومصر مؤيدة لهذه القرارات لأنها تمس الأمن القومى العربى ومصالح الدول العربية، مضيفًا أن خطابات الرؤساء بالجلسة الافتتاحية تكون بالطلب المسبق وفقًا لأسبقية الطلب.

وعن خروج الأمير القطرى تميم بن حمد، قال "شكرى"، : "لم يكن هناك أى رد فعل، فخروج أى عضو مرتبط بظروفه ومواقفه، ولا أمتلك رؤية معينة عما فعل".

وفى تعليقه، عن سبب عدم ذكر الرئيس السيسى لتركيا أو قطر فى خطاباته، قال : "نحاول دائمًا أن يكون الحديث سياسى ومنضبط وبعيد عن إساءة، وعدم الخروج عن المألوف، والجامعة العربية تشير تحديدًا لهذه الدول بوضوح، ولكن فى الأطر الأخرى يتم التعامل بشكل مغاير لأن لكل موقف سلوك للتعامل معه".

وعن زيارة الرئيس السيسى المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال إنها تأتى فى إطار المداولات المستمرة بين الرئيس السيسى ، ونظيره الأمريكى فى ظل التعاون الوثيق والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهذه الزيارة فرصة لطرح الرؤى بالنسبة للموضوعات المختلفة.