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رحلة عاطل تتوقف داخل الحجز: تاجر فى المخدرات وسقط بأستروكس بالجيزة

الأحد، 31 مارس 2019 05:00 ص
رحلة عاطل تتوقف داخل الحجز: تاجر فى المخدرات وسقط بأستروكس بالجيزة استروكس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقى ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة عدد من الأكياس تحتوى على مخدر الاستروكس، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه.

 

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس، معبأة بأكياس معدة للبيع، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالى.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، والمبلغ من حصيلة ترويجه المخدر، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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