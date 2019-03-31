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رئيس النواب العراقى يؤكد ضرورة استمرار دعم التحالف الدولى ضد داعش

الأحد، 31 مارس 2019 09:27 ص
رئيس النواب العراقى يؤكد ضرورة استمرار دعم التحالف الدولى ضد داعش رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى
واشنطن (أ ش أ)
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أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى أن دعم التحالف الدولى لبلاده ضد تنظيم داعش الإرهابى مازال ضروريا.

وقال ـ فى تصريح لقناة الحرة الإخبارية اليوم الأحد، إن الرئاسات العراقية الثلاث أجمعت على حاجة البلاد المستمرة لجهود التحالف الدولى ضد داعش الإرهابي، سواء على المستويات الأمنية، والاستخباراتية، والاقتصادية، والإنسانية.

وحول النفوذ الإيرانى فى العراق والعلاقة مع الجوار العربى، أكد الحلبوسى أن القوى السياسية العراقى مجمعة على إيلاء مصلحة البلاد المقام الأول.

يذكر أن الحلبوسى -الذى يزور العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد نيابى ضم ممثلين عن أطياف الشعب العراقي- التقى رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، ونائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، فضلا عن قادة الكونجرس.

 


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