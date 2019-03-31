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رئيس الحكومة التونسية يبحث مع موجرينى الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب

الأحد، 31 مارس 2019 01:19 م
رئيس الحكومة التونسية يبحث مع موجرينى الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
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بحث رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى فريديريكا موجرينى، سبل دعم العلاقات الثنائية بين تونس والاتحاد الأوروبى، وعدد من القضايا الإقليمية خاصة الأزمة الليبية والأمن ومكافحة الإرهاب. 
وذكرت الحكومة التونسية - فى بيان اليوم الأحد - أن هذا اللقاء جاء خلال زيارة موجرينى لتونس، لحضور فعاليات القمة العربية التى تعقد اليوم. 
وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى على تميز العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبى، موضحة أن أوجه التعاون متعددة بينهما حيث يساند الاتحاد الأوروبى تونس سياسيا واقتصاديا خاصة فى مجال خلق فرص عمل للشباب وتوفير فرص للدراسة بالخارج. 
وأضافت أن تونس والاتحاد الأوروبى يجمعها مصير مشترك ولديهما شراكة فى عدة مجالات والتى ستتواصل بانعقاد مجلس مشترك فى شهر مايو المقبل يؤكد على النتائج الإيجابية للتعاون المثمر. 


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تونس

يوسف الشاهد

فريديريكا موجرينى

الاتحاد الأوروبى




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