رئيس البرلمان العربى يحمل الإدارة الأمريكية قراراتها الفردية المقوضة للسلام





دعا الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى، اليوم الأحد، أن تكون قمة تونس قمة للتضامن العربى ومواجهة التحديات، معربا عن رفضه وإدانته الكاملة الاعتراف الأمريكى بسيادة قوات الاحتلال الإسرائيلى على مدينة القدس والجولان السورى، معتبرا تلك القرارات خرقا صارخا للقانون الدولى وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وحمل رئيس البرلمان العربي - خلال كلمته بالقمة العربية في دورتها الثلاثين - الإدارة الأمريكية المسئولية الكامل لما يترتب على تلك القرارات وتقويض لمشروع السلام وزعزعة استقرار الأمة والعالم.

وقال السلمى "إن القمة تعقد فى ظل ظروف بالغة الدقة وتحديات غير مسبوقة ولا سبيل لمواجهتها إلا بالتضامن ووحدة المواقف العربية، والتصدى بحزم للمشاريع التخريبية، التى تستهدف نشر الفوضى فى مجتمعاتنا، والتعدى على سيادة دولنا واحتلال أراضينا.

وأضاف أن البرلمان العربى أقر الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات بهدف صياغة مرحلة جديدة لتستعيد الأمة الثقة والإيمان بقوتها ووحدتها.