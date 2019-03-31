video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ذا صن: ميجان ماركل تستبعد الولادة فى المستشفى المعتاد للأسرة المالكة فى لندن

الأحد، 31 مارس 2019 03:38 م
ذا صن: ميجان ماركل تستبعد الولادة فى المستشفى المعتاد للأسرة المالكة فى لندن الأمير هارى وميجان ماركل
لندن (رويترز)
إضافة تعليق

قالت صحيفة ذا صن إن ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطانى هارى، ستخالف تقليدا متبعا منذ أربعة عقود إذ أنها ستستبعد مستشفى شهد وصول الكثير من المواليد الملكيين، من بينهم زوجها، من الخيارات الأماكن التى ستلد فيها.

وينتظر هارى وميجان، اللذان تزوجا العام الماضي، أول مولود لهما هذا الربيع.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تسمه أن الممثلة السابقة اختارت أن تستبعد الولادة فى جناح ليندو فى مستشفى سانت مارى بغرب لندن، وهو المكان الذى تفضله العائلة المالكة البريطانية منذ 1977.

ووضعت الأميرة الراحلة ديانا هارى فى تلك المستشفى عام 1984 كما وضعت فيه كيت زوجة شقيق هارى الأكبر وليام أطفالهما الثلاثة جورج وتشارلوت ولويس.

وأضافت الصحيفة أن ميجان (37 عاما) اختارت أن تلد فى مستشفى أقرب لمقر إقامتهما الجديد فى وندسور.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "الطفل لن يولد فى ليندو... قررت هى وهارى أنهما يفضلان السماح لميجان بالتعافى فى مكان أكثر خصوصية بدلا من اختيار مكان فى شهرة ليندو".

ولم يتسن الحصول على تعليق على تقرير الصحيفة من قصر كينزنجتون.

وسيحل المولود الجديد سابعا فى ترتيب ولاية العرش البريطانى إلا أنه من المتوقع أن تحتل أنباء قدومه العناوين الرئيسية للأخبار فى جميع أنحاء العالم.

ولطالما كان هناك افتتان بالعائلة المالكة البريطانية لا سيما فى الولايات المتحدة وعادة ما يحظى أعضاؤها الشباب مثل هارى وأخوه الأكبر وليام مع زوجتيهما باستقبال حار من حشود كبيرة تحتفى بهم مثل نجوم السينما.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ميجان ماركل أيقونة الموضة فى العائلة الملكة البريطانية

احتفالا بأعياد الكومنولث..ميجان ماركل بتصميم كندى فى زيارتها للبيت الكندى

منذ اخر ظهور فى رأس السنة..ميجان ماركل وكيت ميدلتون يجتمعان فى حفل الأمير تشارلز

شقيقتها تكشف شخصيتها بفيلم وثائقى.. صفات هتعرفها لأول مرة عن ميجان ماركل

ميجان ماركل

الامير هارى

لندن

الاسره المالكه فى بريطانيا




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة