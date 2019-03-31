ذا صن: ميجان ماركل تستبعد الولادة فى المستشفى المعتاد للأسرة المالكة فى لندن

لندن (رويترز)

قالت صحيفة ذا صن إن ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطانى هارى، ستخالف تقليدا متبعا منذ أربعة عقود إذ أنها ستستبعد مستشفى شهد وصول الكثير من المواليد الملكيين، من بينهم زوجها، من الخيارات الأماكن التى ستلد فيها.

وينتظر هارى وميجان، اللذان تزوجا العام الماضي، أول مولود لهما هذا الربيع.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تسمه أن الممثلة السابقة اختارت أن تستبعد الولادة فى جناح ليندو فى مستشفى سانت مارى بغرب لندن، وهو المكان الذى تفضله العائلة المالكة البريطانية منذ 1977.

ووضعت الأميرة الراحلة ديانا هارى فى تلك المستشفى عام 1984 كما وضعت فيه كيت زوجة شقيق هارى الأكبر وليام أطفالهما الثلاثة جورج وتشارلوت ولويس.

وأضافت الصحيفة أن ميجان (37 عاما) اختارت أن تلد فى مستشفى أقرب لمقر إقامتهما الجديد فى وندسور.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "الطفل لن يولد فى ليندو... قررت هى وهارى أنهما يفضلان السماح لميجان بالتعافى فى مكان أكثر خصوصية بدلا من اختيار مكان فى شهرة ليندو".

ولم يتسن الحصول على تعليق على تقرير الصحيفة من قصر كينزنجتون.

وسيحل المولود الجديد سابعا فى ترتيب ولاية العرش البريطانى إلا أنه من المتوقع أن تحتل أنباء قدومه العناوين الرئيسية للأخبار فى جميع أنحاء العالم.

ولطالما كان هناك افتتان بالعائلة المالكة البريطانية لا سيما فى الولايات المتحدة وعادة ما يحظى أعضاؤها الشباب مثل هارى وأخوه الأكبر وليام مع زوجتيهما باستقبال حار من حشود كبيرة تحتفى بهم مثل نجوم السينما.