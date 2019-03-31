دواوين الوزارات.. الصحة: سنقدم مشروع مسح شامل للكشف عن سرطان الثدى

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

وزيرة التضامن: كل المؤشرات تعجز عن الإلمام بالتفاصيل الصغيرة فى حياة الأمهات

نص كلمة وزيرة التضامن فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

وزارة التموين:

وزير التموين: لا مساس بالأسعار خلال أو بعد شهر رمضان

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: انطلاق امتحانات الدور الأول لـ53 ألف طالب مصرى فى الخارج

وزارة الصحة:

بعد توجيهات الرئيس.. وزيرة الصحة: سنقدم مشروع مسح شامل للكشف عن سرطان الثدى

"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

وزارة الزراعة:

غدًا.. فتح حديقتى الحيوان والأورمان مجانًا احتفالاً بالعيد القومى للجيزة

"الزراعة" تطلق الحملة القومية لتحصين الابقار ضد الجلد العقدى

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة من بورسعيد:مصر بقيادة السيسى ستحصل على مكانتها قبل 2030

صور.. وزير القوى العاملة يُدشن شعار كلية التربية جامعة بورسعيد الجديد

وزارة الأوقاف:

الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج من مسجد الإمام الحسين الثلاثاء القادم

"الأوقاف": تغيير اسم مسجد يحمل لقب مؤسس الإخوان إلى الهدى