video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دبلوماسية أمريكية تدعو مواطنى أوكرانيا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 31 مارس 2019 12:47 م
دبلوماسية أمريكية تدعو مواطنى أوكرانيا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية انتخابات أوكرانيا
كييف(أ ش أ)
إضافة تعليق

دعت السفيرة الأمريكية فى أوكرانيا مارى يوفانوفيتش مواطنى أوكرانيا إلى ممارسة حقوقهم فى صياغة مستقبل بلادهم بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، عن يوفانوفيتش قولها إن "فى هذا اليوم الهام بالنسبة للديمقراطية، يتوجه مواطنو أوكرانيا إلى مراكز الاقتراع، وآمل أن يستفيد جميع الأوكرانيين الذين يتمتعون بحق التصويت من هذه الفرصة الهامة، لتحديد مستقبل بلادهم".. معربة عن أملها فى أن يمارس جميع مواطنى أوكرانيا حقهم فى صياغة مستقبل بلادهم، معتبرة هذه الانتخابات "يوما تاريخيا للديمقراطية".

يذكر أن مراكز الاقتراع فى أوكرانيا فتحت أبوابها أمام الناخبين فى وقت سابق اليوم لانتخاب رئيس للبلاد للمرة السابعة منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتى سنة 1991، حيث يتنافس على كرسى الرئاسة 39 مرشحا بينهم الرئيس الحالى بيترو بوروشينكو.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق الانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا

أوكرانيا تشدد إجراءاتها الأمنية عشية الانتخابات الرئاسية

وصول 1500 مراقب دولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا

اوكرانيا

انتخابات اوكرانيا

الانتخابات الرئاسيه فى اوكرانيا

انتخابات الرئاسه فى اوكرانيا




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة