دبلوماسية أمريكية تدعو مواطنى أوكرانيا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

كييف(أ ش أ)

دعت السفيرة الأمريكية فى أوكرانيا مارى يوفانوفيتش مواطنى أوكرانيا إلى ممارسة حقوقهم فى صياغة مستقبل بلادهم بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، عن يوفانوفيتش قولها إن "فى هذا اليوم الهام بالنسبة للديمقراطية، يتوجه مواطنو أوكرانيا إلى مراكز الاقتراع، وآمل أن يستفيد جميع الأوكرانيين الذين يتمتعون بحق التصويت من هذه الفرصة الهامة، لتحديد مستقبل بلادهم".. معربة عن أملها فى أن يمارس جميع مواطنى أوكرانيا حقهم فى صياغة مستقبل بلادهم، معتبرة هذه الانتخابات "يوما تاريخيا للديمقراطية".

يذكر أن مراكز الاقتراع فى أوكرانيا فتحت أبوابها أمام الناخبين فى وقت سابق اليوم لانتخاب رئيس للبلاد للمرة السابعة منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتى سنة 1991، حيث يتنافس على كرسى الرئاسة 39 مرشحا بينهم الرئيس الحالى بيترو بوروشينكو.