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حبس موظف 4 أيام بتهمة سرقة مبالغ مالية من خزينة عملة بالنزهه

الأحد، 31 مارس 2019 02:13 م
حبس موظف 4 أيام بتهمة سرقة مبالغ مالية من خزينة عملة بالنزهه محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة النزهة بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة عمله.
 
والبداية عندما تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من "صاحب مكتب محاسبة" كائن بدائرة القسم، يفيد اكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالي.
 
وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة موظف حسابات بذات الشركة، 24 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مضيفا بأنه نظرًا لعمله بالشركة محل الواقعة، وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها تمكن من مغافلته والاستيلاء على مفتاح الشركة، وعقب انصراف جميع العاملين تمكن من دخول الشركة وكسر الخزينة وسرقة المبلغ المالى المشار إليه وفر هاربًا، بإرشاده تم ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 
 

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