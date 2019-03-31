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حال عدم التلاعب بالنتائج.. توقعات بخسارة حزب "أردوغان" فى انتخابات البلدية

الأحد، 31 مارس 2019 01:58 م
حال عدم التلاعب بالنتائج.. توقعات بخسارة حزب "أردوغان" فى انتخابات البلدية انتخابات تركيا
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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توقع "نبض تركيا" وهو حساب متخصص بالشأن التركى على تويتر أن يخسر "تحالف الشعب" المكون من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان والحركة القومية بقيادة دولت بهجلي فى الانتخابات البلدية التى تجرى اليوم الأحد فى تركيا، أمام "التحالف الوطنى" الذى يضم حزب الشعب الجمهورى بزعامة كليتشدار أوغلو وحزب الخير بزعامة ميرال أكشنار.

 

وقال الحساب، "العدالة والتنمية لا يمكن أن يفوز من دون سرقة الأصوات والتلاعب بالتتائج، مؤكدا أنه سيقدم على كل شيء للبقاء فى السلطة، لأن الدكتاتوريين لا يذهبون بالانتخابات وإن أتوا إلى الحكم عن طريق استغلال الانتخابات الديمقراطية"، على حد تعبيره.

 

 

وتوقع نبض تركيا أن نسبة أصوات تحالف الشعب لن تتجاوز 30%، فى الظروف العادية، أى فى حالة عدم التلاعب بالنتائج.

 

وحول ما إذا كان سينجح أردوغان فى التلاعب بالانتخابات، كتب نبض تركيا، يسيطر أردوغان -في الظاهر- على كل أجهزة الدولة، بما فيه مجلس الانتخابات الأعلى. لكن المسيطر الحقيقى على الأوضاع فى تركيا هو تنظيم "أرجنكون" أو ما يسمى بـ"الدولة العميقة" التى صعدت التيار الصاعد "الإسلام السياسى" و"القومية التركية"، واستردت موقعها السابق بفضل أردوغان، بعد أن قص جهاز القضاء أجنحته".

 

وأكد نبض تركيا أن قدرة أردوغان على سرقة الأصوات منوطة باستمرارية هذا تحالفه مع تنظيم أرجنكون، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يفوز دون سرقة الأصوات، ولا يمكن أن يسرق إذا انتهى التحالف بينه وبين أرجنكون.

 

وتابع أن هذا التنظيم سيسعى إلى إضعاف أردوغان من خلال السماح للمعارضة بفوز مدينيتن كبيرتين على أقل تقدير، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصا.


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