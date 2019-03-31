حال عدم التلاعب بالنتائج.. توقعات بخسارة حزب "أردوغان" فى انتخابات البلدية

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

توقع "نبض تركيا" وهو حساب متخصص بالشأن التركى على تويتر أن يخسر "تحالف الشعب" المكون من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان والحركة القومية بقيادة دولت بهجلي فى الانتخابات البلدية التى تجرى اليوم الأحد فى تركيا، أمام "التحالف الوطنى" الذى يضم حزب الشعب الجمهورى بزعامة كليتشدار أوغلو وحزب الخير بزعامة ميرال أكشنار.

وقال الحساب، "العدالة والتنمية لا يمكن أن يفوز من دون سرقة الأصوات والتلاعب بالتتائج، مؤكدا أنه سيقدم على كل شيء للبقاء فى السلطة، لأن الدكتاتوريين لا يذهبون بالانتخابات وإن أتوا إلى الحكم عن طريق استغلال الانتخابات الديمقراطية"، على حد تعبيره.

تعليقي على الانتخابات المحلية في #تركيا #أردوغان..

1) أعتقد أن نسبة أصوات تحالف الجمهور المكون من حزب أردوغان والحركة القومية لن تتجاوز 30٪، في الظروف العادية، أي في حالة عدم التلاعب بالنتائج

لكن من المؤكد أنه سيفعل كل شيء للبقاء في السلطة، لأن الدكتاتوريين لا يذهبون بالانتخابات pic.twitter.com/WdeduTsz7T — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) March 30, 2019

وتوقع نبض تركيا أن نسبة أصوات تحالف الشعب لن تتجاوز 30%، فى الظروف العادية، أى فى حالة عدم التلاعب بالنتائج.

وحول ما إذا كان سينجح أردوغان فى التلاعب بالانتخابات، كتب نبض تركيا، يسيطر أردوغان -في الظاهر- على كل أجهزة الدولة، بما فيه مجلس الانتخابات الأعلى. لكن المسيطر الحقيقى على الأوضاع فى تركيا هو تنظيم "أرجنكون" أو ما يسمى بـ"الدولة العميقة" التى صعدت التيار الصاعد "الإسلام السياسى" و"القومية التركية"، واستردت موقعها السابق بفضل أردوغان، بعد أن قص جهاز القضاء أجنحته".

وأكد نبض تركيا أن قدرة أردوغان على سرقة الأصوات منوطة باستمرارية هذا تحالفه مع تنظيم أرجنكون، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يفوز دون سرقة الأصوات، ولا يمكن أن يسرق إذا انتهى التحالف بينه وبين أرجنكون.

وتابع أن هذا التنظيم سيسعى إلى إضعاف أردوغان من خلال السماح للمعارضة بفوز مدينيتن كبيرتين على أقل تقدير، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصا.