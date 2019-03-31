حالة الطقس اليوم الأحد 31/3/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد مع انخفاض آخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب وشرق البلاد، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: توالي درجات الحرارة انخفاضها، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً وغائماً بوجه عام في عموم المناطق، ويتوقع هطول زخات من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة تترافق بالرعد وتساقط زخات من البَرَد محلياً، كما يحتمل تساقط زخات متقطعة من الثلج فوق قمم مرتفعات الجنوب، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة الى نشطة السرعة، مثيرة لبعض الغبار في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة، الرياح : جنوبية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً بشكل لافت في عموم المناطق، وتضعف فرص الأمطار مع بقائها واردة وذلك مع ساعات المساء الاولى، كما يحتمل تساقط زخات متقطعة من الثلج فوق قمم مرتفعات الجنوب، وتعبر المملكة تدريجياً خلال ساعات ما بعد منتصف الليل جبهة هوائية باردة ، تعمل على تجدد هطول الأمطار وانتظامها في العديد من المناطق، هذه الأمطار تكون غزيرة أحياناً وتصحب بالرعد والبرق وزخات من البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة أحياناً فوق الجبال العالية.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تكون رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق المناطق الشمالية، كما تسقط أمطار محلية أحيانا فوق باقي المناطق، وخلال ساعات الليل يشتد تساقط الأمطار فوق الوسط والجنوب،وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.