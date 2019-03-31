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جوايدو: المادة 187 من الدستور الفنزويلى تمكن مادورو من طلب التدخل الأجنبى

الأحد، 31 مارس 2019 01:27 م
جوايدو: المادة 187 من الدستور الفنزويلى تمكن مادورو من طلب التدخل الأجنبى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو
كتبت فاطمة شوقى
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تحدث زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، خلال مظاهرات فى ميراندا عن إمكانية التدخل الأجنبى فى فنزويلا.

ووفقا لصحيفة "الكولومبيانو" الكولمبية، فقد استشهد جوايدو بالمادة 187 من الدستور التى تمكن الرئيس من طلب المهام العسكرية الفنزويلية فى الخارج أو الأجنبية فى البلاد.

وأصر زعيم المعارضة على أن التدخل الأجنبى فى فنزويلا، يحدث ولكن من جانب كوبا وروسيا حلفاء حكومة نيكولاس مادورو، مشيرا إلى أن فى الأسبوع السابق، اعترفت حكومة فلاديمير بوتين بأنها أرسلت عسكريا لتدريبات عسكرية فى هذا البلد.

وأشار جوايدو أيضا إلى التكهنات حول إضعاف إدعائه كرئيس مسئول، وهو ما تولاه فى 23 يناير ولم يسمح له حتى الآن بالبدء فى انتقال حكومة مادورو.


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