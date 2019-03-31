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جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب "سجائر الكترونية"

الأحد، 31 مارس 2019 07:59 م
جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب "سجائر الكترونية" مطار شرم الشيخ - أرشيفية
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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ضبط رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ برئاسة أحمد الصباح مدير عام جمارك الفروع بجنوب سيناء ،محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أفاد مصدر جمركى بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة رقم 6131 القادمة من أوكرانيا ، اشتبه محمد رجب  ، مأمور الجمرك ، فى راكبة أوكرانية استغلت التيسيرات الجمركية للافواج السياحية للمرور من الصالة

وتم العرض على مصطفى خيرى ، مأمور الفحص، فتبين من خلال تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعةX-RAY وجود 120 خرطوشة سجائر إلكترونية بين طيات الملابس الشخصية بحقيبتها وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 240 ألف جنيه،  وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 لسنة 2019.

 

 
 

 

 


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