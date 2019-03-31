تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

كتبت ريهام عبد الله

غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمير قطر، الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بتونس، بمجرد انتهاء الرئيس التونسى باجى قائد السبسى من كلمته.

واستنكر رواد تويتر، موقف أمير قطر، والعزلة والمأزق الذى وضع دولته فيه، بسبب دعمه المستمر للإرهاب، وهو ما دعا الدول العربية لمقاطعته اعتراضا على دعم بلاده للإرهاب فى الشرق الأوسط والدول العربية، ودعم الفتن وعدم الاستقرار بها.

ودشن رواد تويتر، هاشتاج "تميم يهرب من قمة تونس"، وتصدر قائمة الأكثر تداولا بين رواد الموقع، بعد وقت قليل من مغادرته للقمة، اليوم الأحد.



ترند مصر

وغرد مدون عبر الهاشتاج :" هروب تميم من تونس، يؤكد فعلاً أنه مندوباً لتركيا وإيران"، وقال آخر :" لكي يعلم الجميع أنه مسكين ومجرد أيقونة بيد عزومة وأردوغان ولا يملك من الأمر شئ الحمدين وتنظيمها هم المسيطرين على الوضع".



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وقال آخر :" بعد رفض السماح له بإلقاء كلمته وبعد إقرار الدول العربية رفضها وبشكل قاطع تدخلات تركيا وإيران في القضايا العربية، هرب ولد أمه من قمة تونس"، فيما أكد مدون أن سبب هروبه هو شخصيته المهزوزة، فقال :" شخصيته مهزوزة جداً"، ومزح آخر حول هروب تميم :" طبيعي اذا جاءت الملائكة تهرب الشياطين".



تميم يهرب

فيما غرد آخر :" الكذابون دائما ما يهربون من المواجهة وابن موزة معروف كذاب ابن كذاب ابن كذاب"، وقال آخر :" نظرة واحدة من قائد الأمة العربية والإسلامية سلمان كانت وحدها كفيلة بهروب طفل الدويلة، تميم بن حمد".



تميم يهرب من تونس



تميم



هروب تميم



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