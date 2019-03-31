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تموين الوادى الجديد: استلام 406 بطاقة ذكية للمنتفعين ببطاقات الدعم التموينى

الأحد، 31 مارس 2019 03:49 م
تموين الوادى الجديد: استلام 406 بطاقة ذكية للمنتفعين ببطاقات الدعم التموينى بطاقات تموينيه
الوادي الجديد - فريق المحافظات
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أعلن المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن وصول 406 بطاقة تموينية ذكية جديدة ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد وفصل اجتماعي، حيث تم تشكيل لجنة لفرز البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة، كما جرى التشديد على مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، بتوزيع وتسليم البطاقات لأصحابها وتفعيلها للصرف.
 
وفي سياق اخر، اكد السيد، علي انتهاء الاستعداد لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين على مستوى مراكز المحافظة، على مستوى الصوامع والهناجر، ومراكز استلام القمح المنتشرة بربوع المحافظة، علي أن يجري تخزين محصول القمح هذا الموسم في صومعة الخارجة لأول مرة بعد الانتهاء من إنشائها، وهى تتبع وزارة التموين وجري إجراء التجارب اللازمة من خلال تخزين كميات قمح بها، لضمان جاهزيتها لاستلام محصول موسم 2019، حيث تستوعب 45 ألف طن قمح إضافة إلى صومعة شرق العوينات التي تستوعب 60 ألف طن.
 
واكد مدير التموين، أن استلام القمح يتم من خلال مراكز التجميع التابعة للبنك الزراعي المصرى وتشمل هنجر الخارجة بسعة 3 آلاف طن، ومراكز تجميع أخرى بمدينة الداخلة، وغرب الموهوب، ومدينة بلاط، ومدينة باريس، ومدينة الفرافرة وقرية الكفاح بالفرافرة أيضا، وهذا الموسم سوف تتولي الجمعيات الزراعية بالقرى استلام محصول القمح من المزارعين للمساهمة في تسهيل عملية التوريد والتخفيف على المزارعين، مشيرا إلى أن أسعار القمح هذا الموسم مجدية للمزارعين، والوادى الجديد تعتمد بشكل كلي على القمح المحلي بنسبة 100% على مدار العام.
 
 

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