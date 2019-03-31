تقيم تشغيل معدات منظومة النظافة بكل حى فى الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

وجه اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، رؤساء الأحياء والإدارة المركزية لتجميل المدينة، بضرورة وضع آلية لعمل المعدات المستخدمه فى منظومة النظافة بكل حى، وذلك لتقييم تشغيلها.

وشدد على عمل بيان بالسيارات المستخدمة فى منظومة النظافة وكفاءتها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، وبحضور اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء الأحياء واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة، وأعضاء مجلس إدارة شركة نهضة مصر للنظافة، لمناقشة رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة ومتابعة ما تم من أعمال خلال الأسبوع الماضى بهدف تقديم خدمة نظافة مرضية لأهالى الإسكندرية.

وأستعرض كل رئيس حى الشوارع، التى تم رفع كفاءة منظومة النظافة بها والشوارع التى بحاجة إلى تدعيم من خلال زيادة عدد صناديق القمامة بها، أو من خلال زيادة أعمال الكنس وتجريف الإتربة، وقدمت إدارة الرقابة والرصد البيئى تقارير مفصلة حول عدد المحاضر والتغريمات، التى تم تنفيذها بجميع أحياء المحافظة خلال الأسبوع الماضى .