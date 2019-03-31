تصديرى الطباعة يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% خلال 2019

أعلن أحمد جابر وكيل المجلس التصديرى للطباعة والتغليف أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% خلال العام الحالى مقارنة بنحو 1.300 مليار دولار تمثل 5% من صادرات مصر غير البترولية.

وأشار فى تصريحات له اليوم على هامش مشاركته بالاجتماع الذى عقده الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية أن المجلس سيركز على تصدير الكتاب خاصة على السوق الأوروبى، حيث سيشارك بمعرضى "book faire" المزمع إقامتهما فى إنجلترا وألمانيا بنهاية العام الحالى، لافتا إلى أن الصين تصدر كتبا بـ1.2 مليار دولار سنويا، فى حين أن صادرات مصر من الكتاب 5%.

وتابع أن السوق الأوروبى تستورد مواد تعبئة وتغليف سنويا بما قيمته حوالى 63 مليار دولار نصيب مصر نحو 2% بتصدير الكتب، لافتا إلى قطاع التعبئة والتغليف لابد أن يرتبط بصناعة قوية.

وأشار جابر إلى أن المجلس يستهدف زيادة قاعدة المصدرين خلال العام الحالى بنسبة 20% بقطاع الطباعة، حيث يبلغ عدد المصانع بمصر نحو 7 آلاف مصنع إلى أن عدد المصدرين لا يتجاوز 400 مصدر.

وحول استراتيجية المجلس للسوق الأفريقى أوضح جابر أن المجلس يستهدف جذب استثمارات جديدة للسوق المصرى، مشيرا إلى أن معرض "تكنو برنت" الذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل المقبل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات سيكون فرصة مناسبة لتعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية بمصر.

وأضاف أنه خلال زيارة وفد اتحاد الصناعات لدولة زامبيا وتم عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم الزامبى للتعاون فى طباعة الكتاب المدرسى، حيث بلغ عدد طلاب زامبية نحو 5ر2 مليون طالب، مشيرا إلى أننا نسعى حاليا إلى استقدام وفد من وزارة التربية والتعليم الزامبية لعرض الامكانيات التى تمتع بها مصر فى الطباعة.