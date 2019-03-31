video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تركى آل الشيخ يحتفى بزيارات الأمير محمد بن سلمان على كلمات أغنية "شامخ"

الأحد، 31 مارس 2019 03:13 م
تركى آل الشيخ يحتفى بزيارات الأمير محمد بن سلمان على كلمات أغنية "شامخ" الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى مع المستشار تركى آل الشيخ
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

احتفى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى إلى مختلف دول العالم من خلال فيديو على كلمات أغنية "شامخ"، يتضمن صور للزيارات واللقاءات الخارجية التى قام بها الأمير السعودى.

أغنية "شامخ" من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتتحدث عن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، ومدى حب الشعب السعودى له، وقدرته على تحقيق العدل فى المملكة، ويظهر الفيديو الذى نشره المستشار تركى آل الشيخ قدرات الأمير السعودى على إدارة الملف الخارجى وفتح قنوات للتواصل مع مختلف دول العالم فى إطار العلاقات السعودية الممتدة حيث شارك ولى العهد فى العديد من الزيارات خلال الفترة الماضية مثل أمريكا وفرنسا ومصر والصين وغيرها.

وتقول كلمات الأغنية التى كتبها الشاعر تركى آل الشيخ: "شامخ بمجدك محمد.. واصل بفكرك وجدد.. ونهتف باسمك نردد.. عشت للأوطان.. محمد بن سلمان.. نادر فى كل زمان.. قوة وعدل وإيمان.. وهيبة وخير وأمان".

وعلى جانب آخر نشر المستشار تركى آل الشيخ، بعض الصور التى تجمعه مع الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك على هامش زيارة ولى عهد أبوظبى إلى مصر.

الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى مع المستشار تركى آل الشيخ
الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى مع المستشار تركى آل الشيخ

 

جانب من لقاء المستشار تركى آل الشيخ مع الشيخ محمد بن زايد
جانب من لقاء المستشار تركى آل الشيخ مع الشيخ محمد بن زايد

 

لقاء يجمع الشيخ محمد بن زايد مع المستشار تركى آل الشيخ
لقاء يجمع الشيخ محمد بن زايد والمستشار تركى آل الشيخ

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركي آل الشيخ رئيساً فخرياً للوحدة السعودى

تركى آل الشيخ يكشف عن كلمات أحدث أغنية لعمرو دياب من كلماته

تركى آل الشيخ: أشكر اتحاد الكرة لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وجاهزين فى أى بطولة

محمد بن زايد

تركى ال الشيخ

محمد بن سلمان

الامارات

السعودية




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة