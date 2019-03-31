تركى آل الشيخ يحتفى بزيارات الأمير محمد بن سلمان على كلمات أغنية "شامخ"

كتب محمد عبد العظيم

احتفى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى إلى مختلف دول العالم من خلال فيديو على كلمات أغنية "شامخ"، يتضمن صور للزيارات واللقاءات الخارجية التى قام بها الأمير السعودى.

أغنية "شامخ" من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتتحدث عن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، ومدى حب الشعب السعودى له، وقدرته على تحقيق العدل فى المملكة، ويظهر الفيديو الذى نشره المستشار تركى آل الشيخ قدرات الأمير السعودى على إدارة الملف الخارجى وفتح قنوات للتواصل مع مختلف دول العالم فى إطار العلاقات السعودية الممتدة حيث شارك ولى العهد فى العديد من الزيارات خلال الفترة الماضية مثل أمريكا وفرنسا ومصر والصين وغيرها.

وتقول كلمات الأغنية التى كتبها الشاعر تركى آل الشيخ: "شامخ بمجدك محمد.. واصل بفكرك وجدد.. ونهتف باسمك نردد.. عشت للأوطان.. محمد بن سلمان.. نادر فى كل زمان.. قوة وعدل وإيمان.. وهيبة وخير وأمان".

وعلى جانب آخر نشر المستشار تركى آل الشيخ، بعض الصور التى تجمعه مع الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك على هامش زيارة ولى عهد أبوظبى إلى مصر.



الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى مع المستشار تركى آل الشيخ



جانب من لقاء المستشار تركى آل الشيخ مع الشيخ محمد بن زايد