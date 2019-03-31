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الأحد، 31 مارس 2019 02:50 م
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تراجع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاستثمار

الأحد، 31 مارس 2019 02:01 م
تراجع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاستثمار بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً عدد 0.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1413.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 919 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة 3.68% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.85%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 6.41% مدفوعة بسهم عقارات السيف بنسبة 1.82%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 3.07% مدفوعة بسهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.93%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.61%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.18%.
 

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