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الأحد، 31 مارس 2019 02:48 م
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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات

الأحد، 31 مارس 2019 02:08 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.38% خاسرة عدد 38.26 نقطة، لتغلق عند مستوى 10107.42 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 18.6 مليون سهم بقيمة 360.6 مليون ريال قطرى عبر 6532 صفقة، وارتفع 30 سهماً، وانخفض 16 سهما، واستقر سهمان.
 
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.90%، أعقبه الاتصالات بنسبة 0.82%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.18%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.20%.
 

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