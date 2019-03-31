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تحرير 981 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 31 مارس 2019 09:04 م
تحرير 981 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 981 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 462 مخالفة مرورية متنوعة نموذج 125، و32 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و30 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 6 سيارات، و29 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و18 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 12 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية، و16 مخالفة بيئة، و103 مخالفات تجاوز سرعة "رادار"، وتحرير 64 مخالفة خط السير، و11 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و12 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 15 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 12 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و23 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و21 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على سيارة متروكة، و18 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير 21 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و24 مخالفة مواقف عشوائية، و9 مخالفات طمس لوحات معدنية، وتحرير29 مخالفة زيادة التعريفة المقررة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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