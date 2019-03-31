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الأحد، 31 مارس 2019 11:47 ص
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تحرير 513 مخالفة مرورية لسائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة

الأحد، 31 مارس 2019 11:15 ص
تحرير 513 مخالفة مرورية لسائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة حمله مرورية - صورة أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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شنت مديرية أمن أسوان، حملة مرورية بالتعاون مع إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

 

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 513 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو، وتحرير 99 مخالفة مرورية تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 60 مخالفة وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش. 

 

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 55 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير185 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .


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